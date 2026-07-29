Osse lanzó un programa para que vecinos puedan extender redes de agua y cloacas por su cuenta: cómo acceder

Presentaron el PROGERAC, que permitirá contratar obras de agua y cloacas con empresas habilitadas. Habrá dos años de exención de la tarifa y facilidades para ejecutar las redes.

Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) presentó este miércoles el Programa de Gestión y Ejecución de Obras Públicas de Extensión de Redes de Agua y Cloacas (Progerac), una nueva herramienta que busca agilizar la expansión de los servicios básicos en Mar del Plata y Batán mediante la participación directa de los vecinos.

Durante una conferencia realizada en la Base Sur de la empresa, el presidente de Osse, Tomás Amato, explicó que el programa surge a partir de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante y representa una mejora sobre un sistema que ya existía para la ejecución de redes por parte de particulares.

OSSE lanzó un programa para que vecinos extiendan redes de agua y cloacas con beneficios

"Se van a seguir realizando obras en toda la ciudad, pero el vecino que quiera adelantarse a esos plazos, que a veces son largos, podrá contratar el servicio por su cuenta", sostuvo.

La modalidad permitirá que las obras sean ejecutadas por empresas privadas habilitadas y proveedoras de Osse, mientras que la empresa municipal se encargará de la supervisión técnica, la aprobación de los proyectos y el control de calidad.

Los beneficios

Entre las principales ventajas para quienes opten por esta modalidad, Amato destacó:

Dos años de exención del pago de la tarifa del servicio de OSSE.

Exención del cobro de inspecciones de obra y otros costos administrativos vinculados a la ejecución.

Mayor flexibilidad para iniciar las obras, ya que no será necesario contar con la adhesión del 100% de los frentistas. Bastará con que los vecinos interesados impulsen el proyecto.

Según explicó el titular de la empresa, la iniciativa nació tras reuniones mantenidas con vecinos de distintos barrios que manifestaban la necesidad de acceder antes a las redes de agua y cloacas. "Ante el nuevo paradigma de financiamiento nacional, donde se prioriza el equilibrio fiscal, tenemos que ser creativos para encontrar mecanismos que permitan seguir extendiendo las redes", afirmó.

Cómo funcionará

Los vecinos podrán ingresar a la página web de Osse, donde deberán cargar su domicilio para verificar si su propiedad cuenta con factibilidad para acceder al programa. Uno de los sectores que se incorporará a fines de este año será el área alcanzada por el nuevo colector cloacal que se construye mediante un convenio con el barrio Senderos de Rumencó.

Amato explicó que esa obra no solo brindará servicio al desarrollo privado, sino que también generará factibilidad para entre 7.000 y 10.000 familias ubicadas a lo largo de la traza. "Cuando el colector esté terminado, los vecinos podrán consultar un mapa en nuestra web y, si tienen factibilidad, contratar directamente a las constructoras habilitadas para realizar las redes", señaló.

Además, indicó que actualmente ya existen sectores cercanos a Mario Bravo, además de barrios como Stella Maris, donde esta modalidad podrá implementarse.

Desde OSSE también adelantaron que este viernes mantendrán una reunión con bancos de Mar del Plata para avanzar en líneas de financiamiento destinadas a los vecinos que decidan ejecutar las obras. Según precisó Amato, el 75% de las entidades financieras ya confirmó su participación y varias manifestaron interés en ofrecer alternativas de crédito.

El presidente de OSSE remarcó que uno de los objetivos del programa es que los vecinos con capacidad económica para adelantar las obras lo hagan por esta vía, permitiendo que la empresa destine mayores recursos a sectores con mayores necesidades.