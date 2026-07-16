Con críticas de la oposición, el Concejo aprobó el plan para que vecinos financien obras de agua y cloacas

El Concejo Deliberante aprobó la creación del Progerac, un nuevo mecanismo para impulsar la expansión de las redes de agua y cloacas.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves la creación del Programa de Gestión de Redes de Agua y Cloacas (Progerac), una iniciativa impulsada por el gobierno municipal para que vecinos y desarrolladores puedan financiar la ejecución de obras de extensión de los servicios sanitarios en sectores que todavía no cuentan con cobertura. La ordenanza fue sancionada con los votos del interbloque oficialista y el rechazo de Unión por la Patria, Frente Renovador y Acción Marplatense, que cuestionaron el esquema por considerar que traslada a los frentistas una responsabilidad que le corresponde al Estado y que profundiza las desigualdades sociales.

El programa, elaborado por Obras Sanitarias (Osse), busca ofrecer una alternativa para acelerar la llegada de agua potable y cloacas a barrios donde las obras no están previstas en el corto plazo. A partir de la nueva normativa, grupos de vecinos, consorcios, cooperativas o desarrolladores privados podrán presentar proyectos y asumir el financiamiento de las redes, mientras que la empresa sanitaria tendrá a su cargo la evaluación técnica, el control de la ejecución y la posterior incorporación de la infraestructura al sistema público.

La iniciativa fue impulsada por el Ejecutivo municipal y aprobada por mayoría, con el rechazo de los bloques opositores.

Desde el oficialismo defendieron la iniciativa al sostener que permitirá dar respuesta a una demanda histórica de numerosos barrios, en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias para ejecutar obras de gran magnitud con recursos públicos. Además, remarcaron que el mecanismo será voluntario y que no reemplaza los planes de expansión que continúe realizando Osse.

En la vereda opuesta, la oposición cuestionó que la ordenanza consolida un modelo en el que los vecinos terminan pagando por obras de infraestructura básica. Durante el debate advirtieron que el acceso al agua potable y al saneamiento constituye un derecho esencial y señalaron que el Estado no debería delegar esa responsabilidad en quienes viven en los barrios sin servicios. En esa línea, plantearon que el modelo deja afuera a aquellos vecinos que no cuentan con recursos para afrontar las inversiones, profundizando las desigualdades sociales.

El Progerac contempla que las obras deberán ajustarse a los proyectos técnicos aprobados por Osse y cumplir con los estándares establecidos por la empresa. Una vez finalizadas y recepcionadas, las redes pasarán a integrar el patrimonio de la prestataria, que quedará a cargo de su operación y mantenimiento.

Las obras que se ejecuten mediante el Progerac pasarán a integrar el patrimonio de OSSE una vez finalizadas y habilitadas.

Cómo se implementará el Progerac

El Progerac crea un mecanismo para que grupos de vecinos, puedan promover la ejecución de obras de extensión de las redes de agua potable y cloacas de hasta mil metros de extensión y en plazos de hasta 90 días. Para ello deberán presentar la propuesta ante Osse, que analizará la factibilidad técnica, elaborará o aprobará el proyecto ejecutivo y establecerá las condiciones que deberá cumplir la obra.

Una vez aprobado el proyecto, el financiamiento correrá por cuenta de los particulares que impulsen la iniciativa, donde la iniciativa recupera la figura del contrato “vecino-empresa”, prevista en la normativa provincial, pero con adaptaciones para su aplicación en el contexto actual, con el objetivo de dar respuesta a demandas históricas de distintos barrios que aún no acceden a los servicios básicos.

El programa permitirá que vecinos y desarrolladores financien obras sanitarias bajo la supervisión técnica de Obras Sanitarias (OSSE).

Las tareas podrán ser ejecutadas por empresas contratistas habilitadas, bajo la supervisión permanente de Osse, que fiscalizará el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los materiales exigidos. Finalizada la obra y tras su recepción definitiva, la infraestructura pasará a formar parte del patrimonio de la empresa sanitaria, que asumirá desde ese momento su operación, mantenimiento y prestación del servicio.

La ordenanza también prevé que los frentistas beneficiados deberán afrontar las conexiones domiciliarias y los costos asociados a la incorporación al servicio, conforme a la normativa vigente de Osse. Como incentivo, el proyecto contempla beneficios para quienes financien las obras, como bonificaciones de hasta 24 meses en la facturación del servicio y la exención de ciertos cargos administrativos y de inspección. Esos beneficios no alcanzarán a los vecinos que no participen inicialmente y se conecten con posterioridad, quienes deberán abonar los cargos correspondientes.