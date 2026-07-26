Sorpresiva suba de temperatura y tormentas: así empieza la semana en Mar del Plata

Después de un domingo soleado más que agradable, en el que locales y turistas aprovecharon para disfrutar de la costa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un repunte de la temperatura y tormentas aisladas para este lunes en Mar del Plata.

En principio, para esta noche el organismo prevé 9° en el termómetro, cielo mayormente nublado y viento que correrá suave desde el este, de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h).

El martes no se esperan más lluvias en Mar del Plata.

En cuanto al inicio de la semana, se espera una máxima de 16° y una mínima de 8°, aunque las condiciones comenzarán a desmejorar a partir de la mañana, cuando se desatarán ráfagas de hasta 50 km/h provenientes del noreste.

El viento intenso del norte se extenderá también hasta la tarde, en la que además anuncian precipitaciones con una probabilidad de entre 40 y 70 por ciento.

Finalmente, conforme al SMN, la jornada finalizará con chaparrones, 13° y viento que soplará calmo desde el oeste (7-12 km/h).