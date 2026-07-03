Las escuelas privadas buscan frenar el traspaso de aportes al IPS: "Nos deja en una situación de inseguridad jurídica"

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) presentó una demanda judicial para intentar frenar el traspaso de los aportes del personal no docente de las escuelas privadas de Anses al Instituto de Previsión Social (IPS). Se trata de una medida que se incorporó a la Ley de Presupuesto bonaerense, pero que genera incertidumbre jurídica e impacta en la economía de las instituciones educativas, según señaló el secretario ejecutivo Martín Zurita.

Aseguran que cualquier incremento de costos puede comprometer aún más el funcionamiento de muchas instituciones.

En diálogo con Extra FM 102.1, el titular de Aiepba explicó que el cambio de la entidad nacional a la provincial alcanza al personal administrativo, los auxiliares, maestranzas y docentes extraprogramáticos, quienes históricamente contribuyeron a la caja de la Anses. Según indicó, el problema es la superposición de disposiciones. "Hoy seguimos alcanzados por normas nacionales que nos obligan a presentar el formulario 931 y realizar los aportes a la Anses, mientras que la Provincia establece otra cosa. Estamos en el medio de dos organismos que sostienen criterios diferentes y eso nos genera una enorme inseguridad jurídica".

Zurita advirtió que el cambio podría tener consecuencias económicas para los establecimientos educativos y para los empleados. Explicó que, por un lado, las instituciones perderían los beneficios vinculados a las reducciones de las contribuciones patronales previstas por el régimen nacional y deberían afrontar mayores costos laborales. Por el otro, los trabajadores se verían perjudicados porque el porcentaje de descuento para el IPS es superior al que actualmente realizan para Anses. "Los empleados terminarían cobrando menos", sintetizó.

El contexto de la medida

Según el titular de Aiepba, la medida alcanza a alrededor de 55.000 trabajadores de establecimientos educativos privados de la provincia. El planteo judicial de la Asociación se da en un contexto "delicado" para gran parte del sistema educativo privado. Si bien aclaró que la realidad es muy diversa entre las más de 7.000 escuelas privadas bonaerenses, indicó que la morosidad promedio ronda el 11% y que muchas instituciones todavía arrastran dificultades económicas a raíz de los aumentos salariales del verano cuando no se pudo actualizar cuotas.

"Hay escuelas que tienen problemas para reunir el dinero necesario para pagar el aguinaldo", aseguró Zurita y sumó que a esta situación se le agrega otro fenómeno que empieza a impactar con fuerza: la caída de la tasa de natalidad. El titular de la Asociación explicó que la disminución de nacimientos ya se refleja en la matrícula de los jardines maternales, de infantes e incluso en los primeros años de primaria.

Por ello es que, en este contexto, cualquier incremento de costos puede comprometer aún más el funcionamiento de muchas instituciones, sobre todo las que no cuentan con subsidios estatales.