Buscan al dueño de un estuche de medicina para diabetes: lo encontraron perdido en Alberti y Las Heras

Hace instantes una creadora de contenido de Mar del Plata publicó un video en su cuenta de Instagram para ubicar al dueño o dueña de un objeto perdido. Se trata de un estuche térmico que utilizan los pacientes con diabetes para guardar la insulina e inyecciones que deben llevar consigo permanentemente.

La marplatense contó que encontró el estuche en Alberti y Las Heras esta mañana. Como se trata de medicación costosa y súper importante para los pacientes con diabetes, la búsqueda del dueño cobra otro sentido.

En el mismo video, la creadora de contenido contó que el producto estaba aún frío, por lo que supone que se le desprendió al dueño poco antes de que ella lo encontrara. También avisó que inmediatamente lo había puesto en la heladera, para que no se corte la cadena.





Si conocés a alguien que haya estado por la zona de la Vieja Terminal este mediodía y pueda haber extraviado su estuche térmico mandale el siguiente video o comunicate directamente con Soledad, que está esperando que aparezca el dueño ante "algo que es de vida o muerte".

Comentó que solo le va a preguntar qué hay en el bolsillo con cierre del estuche, para confirmar que se trate del verdadero dueño.