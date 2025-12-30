Perdió la matera en la playa y su nieta armó una campaña para recuperarla: "Tiene valor sentimental"

Una marplatense apeló a la solidaridad de la comunidad para recuperar una matera que perdió su abuela en la playa. A través de las redes sociales, Lucía contó que la mujer perdió el equipo de mate en "La 40", la playa ubicada en Acevedo y la costa, en la jornada del martes por la tarde.

Según el relato de Lucía a 0223, su abuela subió al auto junto a su primo alrededor de las 15:30 y sin darse cuenta dejó la matera apoyada en la costa, al costado del auto.

Cuando la familia se dio cuenta de que a la abuela le faltaba la matera, volvieron a buscarla y aunque ya no estaba encontraron una pista. "El cuidacoches dijo que vio que se la llevó una señora con un niño", contó Lucía.

"La matera es impermeable tiene una estampa por fuera roja y negra con cierre; adelante un bolsillo de red donde tiene un cuchillo, un tenedor y una navaja suiza. Adentro tiene un mate, por fuera plateado; un termo stanley, pero con la tapa de otro termo; dos bombillas, repasadores, naranja y blanco y unos saquitos de té", enumeró la nieta.

Además enfatizó en que la búsqueda no es por otra cosa que el cuchillo, porque tiene mucho valor sentimental para su abuelo: "Era de un amigo suyo que falleció. Ellos eran de irse mucho de pesca y de camping y se hicieron esos regalos".

Sí por la descripción reconocés la matera o estuviste en la zona y podés aportar algún dato que sirva en la búsqueda, comunicate con Lucía y su familia.