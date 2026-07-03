EN VIVO: Argentina va por el pasaje a octavos de final

Lionel Scaloni definió el once para el primer partido eliminatorio.

3 de Julio de 2026 18:04

Partido en marcha en el Hard Rock Stadium de Miami.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi; Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral; Kevin Pina Lenini, Deroy Duarte, Jovane Cabral, Laros Duarte, Nuno Da Costa; Ryan Mendes. DT: Bubista.



