No es el Caribe: el pequeño paraíso de aguas cristalinas que queda en Buenos Aires y tiene apenas 70 habitantes

Se trata de un lugar ideal para descansar y estar en contacto con la naturaleza.

Los Pocitos es un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires que muchos conocen como "el Caribe argentino" por sus aguas cristalinas, su tranquilidad y un paisaje poco habitual en la costa bonaerense. Con apenas 70 habitantes, este destino se convirtió en una alternativa para quienes buscan descansar lejos de los centros turísticos tradicionales y disfrutar de la naturaleza.

Uno de los mayores atractivos del lugar son las ostras silvestres que crecen de manera natural en sus costas, una característica única en la Argentina. Gracias a este fenómeno, el agua adquiere una tonalidad turquesa que le dio fama al destino y cada verano se celebra la Fiesta Provincial de la Ostra, con propuestas gastronómicas, espectáculos y actividades para los visitantes.

Las ostras forman parte del paisaje habitual.

Cuáles son las principales atracciones de Los Pocitos

Además de recorrer sus playas, quienes llegan a Los Pocitos pueden realizar caminatas, pescar, observar aves y disfrutar del tradicional muelle de madera que se adentra en el mar. La ausencia de grandes complejos turísticos y el ambiente silencioso convierten al pueblo en una opción ideal para escapadas de descanso, en contacto con un entorno prácticamente virgen: de hecho, muchos también disfrutan de ir en otoño o invierno.

El origen de las ostras también forma parte de la historia local. Según relatan los vecinos, hace varias décadas un especialista japonés detectó que las condiciones del lugar eran ideales para su desarrollo. Con el paso del tiempo, los moluscos comenzaron a reproducirse de manera natural y transformaron a la localidad en un punto de interés ecológico y gastronómico.

Los turistas enloquecen con las playas vírgenes.

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires es necesario recorrer cerca de 900 kilómetros por la Ruta Nacional 3 hasta el kilómetro 918, donde comienza un camino de ripio que conduce al balneario. El viaje demanda alrededor de diez horas en auto y la ciudad más cercana es Carmen de Patagones, ubicada a unos 80 kilómetros, donde muchos turistas realizan una parada antes de completar el recorrido.