Irónica respuesta de Santilli al pedido de reunión de Bianco

Buscan “reclamar los fondos que el Gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas”.

Luego del pedido de reunión formal que hizo el gobierno de Axel Kicillof, el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, respondió por redes sociales brevemente con un "tomo nota". La solicitud había sido anunciada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en su cuenta de X y allí vino la contestación del funcionario del Ejecutivo nacional.

La idea del gobierno bonaerense es reclamar por el recorte de fondos que Nación dispuso desde el inicio de la gestión y el traspaso de obras, ante sus paralización con el objetivo de alcanzar el superávit fiscal.

“¡Dale Carli, gracias! Tomo nota”, fue el irónico mensaje que publicó el dirigente del PRO en respuesta a una publicación de Bianco.

El ministro de Gobierno provincial había compartido el requerimiento formal de una reunión con el Poder Ejecutivo para “reclamar los fondos que el Gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas” en el distrito.

"Estos asuntos resultan centrales para el desarrollo y el bienestar de los bonaerenses, por lo cual consideramos indispensable poder mantener un intercambio directo que permita analizar su estado actual y conocer con precisión las perspectivas de resolución”, aseguró Bianco.

Si bien Santilli viene manteniendo citas con gobernadores aliados, no está previsto que haya un encuentro formal con representantes de la administración de Axel Kicillof.

Además, días atrás antes de asumir, el flamante ministro del Interior había descartado la posibilidad de mantener un encuentro con Kicillof porque, según dijo, no acompaña las medidas del Gobierno nacional.

Kicillof remarcó que Milei "convocó a muchos gobernadores para negociar las deudas de la Nación a cambio de que apoyen leyes espantosas”.

Santilli ya venía oficiando de funcionario con reuniones con cuatro gobernadores: Ignacio Torres, Raúl Jalil, Martín Llaryora y Marcelo Orrego. A pesar de los dichos del dirigente del PRO, el propio Javier Milei recibió a varios mandatarios y algunos, incluso, como el pampeano Sergio Ziliotto, que tampoco acompaña la idea libertaria.

En este contexto, desde Florencio Varela el mandatario bonaerense hizo referencia a la falta de diálogo con Nación y volvió a reclamar por la obra pública paralizada desde diciembre de 2023. “Mientras tenemos mil obras paralizadas, el presidente convocó a muchos gobernadores para negociar las deudas de la Nación a cambio de que apoyen leyes espantosas”, señaló.

Y teorizó sobre la no convocatoria del jefe de Estado: “Tengo una hipótesis de por qué no fui invitado: Milei sabe que este gobernador de la provincia de Buenos Aires no va a acompañar ninguna ley que vaya en contra de los derechos de nuestro pueblo”.

Hay al menos dos obras a cargo del Gobierno nacional con impacto en el territorio bonaerense que la gestión de Kicillof viene planteando que quiere asumir. Se trata de la finalización de la Autopista Presidente Perón y la jurisdicción de las aguas del Río de La Plata para llevar adelante el dragado del Canal Magdalena, una licitación que se había iniciado en los últimos meses de la gestión de Alberto Fernández y que quedó suspendida con la llegada de Milei.