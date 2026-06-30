Santilli juró como jefe de Gabinete y hubo triple abrazo con Milei y Adorni

Diego Santilli es oficialmente el nuevo jefe de Gabinete de la Nación.

Hace instantes, el Presidente Javier Milei le tomó juramento al nuevo jefe de Gabinete Diego Santilli en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con la asistencia de gobernadores, miembros del Ejecutivo, dirigentes aliados y familiares del funcionario. También estuvo presente el saliente jefe de ministros Manuel Adorni.

Según explicaron, Adorni había mantenido una reunión con Santilli previamente, en el marco de la sucesión del cargo. Por ello es que permaneció allí para el momento de la jura.

Después del protocolar juramento, Milei y Santilli se abrazaron durante varios segundos, y luego se sumó Adorni, quien permanecía al costado, para completar la extraña postal.

La salida de Adorni obligó a un fuerte reacomodamiento hacia el interior del Gobierno. Con la llegada de Santilli, la Casa Rosada intenta abrir una nueva etapa con mayor diálogo con las provincias, los aliados parlamentarios y otros sectores.

Entre los gobernadores asistentes estuvieron el catamarqueño Raúl Jalil, el chaqueño Leandro Zdero, el correntino Juan Pablo Valdés, el jujeño Carlos Sadir, el mendocino Alfredo Cornejo, el neuquino Rolando Figueroa, el rionegrino Alberto Weretilneck y el sanjuanino Marcelo Orrego.