El Hospital Interzonal “Oscar Alende” jerarquiza la investigación con un nuevo Comité de Ética acreditado

El Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) “Dr. Oscar Alende” logró un nuevo estándar de excelencia institucional, luego que en las últimas horas, el establecimiento obtuviera la acreditación oficial de su Comité de Ética en Investigación por parte del Comité de Ética Central de la Provincia de Buenos Aires.

Desde el establecimiento resaltaron que “este aval representa un paso fundamental en el proceso de jerarquización científica que el hospital se ha propuesto como objetivo estratégico bajo la actual gestión” y “que se inscribe en una política activa de apertura institucional impulsada por la Dirección del Hospital y el Ministerio de Salud provincial”.

“El objetivo es claro: transformar la investigación en una de las funciones centrales del Higa, promoviendo un trabajo articulado con instituciones públicas y privadas de la ciudad y consolidando una red local que garantice altos estándares éticos y científicos”, señalaron desde el nosocomio.

Un respaldo para la seguridad y el conocimiento

Las autoridades reflejaron que contar con un Comité acreditado “es la llave que permite al hospital participar en estudios de gran escala y generar conocimiento propio basado en evidencia. Este organismo es el encargado de velar por la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de cada persona que participa en un proyecto de investigación, asegurando que la ciencia avance siempre con el ser humano como prioridad”.

Al respecto, la Dra. Analía Rearte, directora asociada del HIGA, destacó el impacto de este logro en la calidad institucional:

"Esta acreditación es un orgullo y un reconocimiento al esfuerzo de nuestros equipos. Para nosotros, investigar es mucho más que recolectar datos; es mejorar la toma de decisiones para cuidar mejor a nuestra comunidad. Fortalecer la unidad de investigación nos permite integrar la asistencia con la docencia y la producción de conocimiento, posicionando al 'Regional' como una institución pública de referencia en toda la región", dijo.

Con este avance, el hospital regional se consolida como un polo de investigación clínica de vanguardia. “La posibilidad de realizar estudios multicéntricos y de formar equipos de salud con rigor científico no solo eleva el prestigio del hospital, sino que impacta directamente en la atención diaria, permitiendo que los tratamientos y protocolos se nutran de la evidencia más actualizada. La investigación en el hospital público es, hoy más que nunca, una herramienta de soberanía sanitaria”, resaltaron.