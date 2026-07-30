La inseguridad tocó techo y más de 20 sociedades de fomento se unieron para llevar el reclamo al Concejo

Advierten que la inseguridad es "una calesita que no sabes en qué momento te toca".

La preocupación por la inseguridad volvió a crecer entre las sociedades de fomento de Mar del Plata, que cuestionaron la falta de un plan integral para combatir el delito, aseguran que los operativos solo desplazan a los delincuentes de un barrio a otro y anunciaron que pedirán hacer uso de la banca 25 del Concejo Deliberante para reclamar respuestas concretas.

Según advirtió el presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, Heraldo García, en el organismo se encuentran "muy preocupados" porque entienden que existen acciones para combatir la inseguridad, aunque las definió como "parciales y focalizadas", dos características que provocan "que el delito se corra de un lado para otro".

En esa línea, recordó la ola de asaltos y entraderas registrada las últimas semanas en los barrios Los Pinares y Parque Luro, y comentó que a partir de los episodios se reunieron los vecinos y realizaron operativos, aunque lamentó que los delincuentes cambian de barrios y se transformó en "una calesita que no sabes en qué momento te toca la sortija".

Los vecinos de Mar del Plata llevarán el reclamo por la inseguridad al Concejo Deliberante.

En ese sentido, el referente de la Asociación Vecinal de Fomento de barrio Constitución expresó en diálogo con Extra, la radio de 0223, que aunque "vienen los móviles y hay operativos", lo que exigen es un "plan integral de seguridad".

Es que, de acuerdo a su testimonio, denunciaron que tres o cuatro jóvenes en un auto determinado "estaban robando" en el barrio, y más allá de las filmaciones y los llamados al 911 por la misma banda, "no hubo una acción policial".

En este lamentable panorama, el líder barrial sostuvo que "entre 20 sociedades de fomento", y otras más que deberán decidir si sumarse o no, solicitarán el uso de la banca 25.

A su vez, adelantó que realizarán una convocatoria para todos los vecinos interesados en presentarse esa fecha en la Municipalidad. "El Concejo Deliberante es el órgano político por excelencia que nos representa a los vecinos y que tiene que tomar las decisiones correspondientes, ya sea con los recursos municipales para la seguridad como con reclamos y pedidos hacia Provincia, Nación y la Justicia", concluyó.