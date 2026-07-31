Vuelta a clases sin celular: un colegio prohibió el uso de dispositivos dentro de la institución

El Instituto Ayelén se sumó a la medida que adoptaron otros colegios de Mar del Plata.

Días antes del regreso a clases después de las vacaciones de invierno, un Instituto privado de la ciudad comunicó la decisión de prohibir el uso de dispositivos móviles puertas adentro del establecimiento.

Se trata del Instituto Ayelén del barrio El Progreso, que dio a conocer la novedad a través de sus redes sociales: a partir del 3 de agosto las y los alumnos no podrán utilizar sus celulares adentro de las aulas.

En el comienzo del ciclo lectivo algunos colegios de la ciudad habían avanzado con la misma determinación. Colegio Atlántico del Sur, Sagrada Familia; Huinco; San Roque; Gianelli; Esquiú; Instituto Argentino Modelo; San Cayetano; Loris Malaguzzi; San Nicolás y Antártida Argentina son algunas de las instituciones que ya prohibieron el uso de dispositivos móviles.

La determinación del Instituto Ayelén despertó algunas críticas, pero en general el consenso de la comunidad educativa fue total. El colegio argumentó que la decisión fue tomada para optimizar la atención académica, recuperar la sociabilización y reducir la ansiedad en las y los adolescentes.

Además, aclararon que tienen la potestad de implementarlo de acuerdo a la normativa vigente, la Resolución N°1593/02 DGCyE C (PBA), que le brinda autonomía institucional para regular la convivencia, la protección del entorno del aprendizaje y el fomento del encuentro y la sociabilidad real.

Colegios sin teléfonos

Aunque aún no trascendió cómo se implementará la medida en el interior del Instituto, la restricción se lleva adelante de distintas maneras en los colegios. En general, la medida que más se utiliza es la de poder llevar el teléfono y mantenerlo apagado, aunque en otros casos los estudiantes deben entregarlo en el ingreso.

En esos casos, los aparatos se mantienen en un compartimento “bajo llave” y luego son entregados en el horario de salida. Algunos colegios pusieron a disposición el teléfono del establecimiento y otros directamente el del WhatsApp, para reemplazar el uso de emergencia que podrían brindar los dispositivos en las aulas.

Uno de los puntos que criticaron los padres en contra de la medida tiene que ver con que los estudiantes ya no pueden utilizar las billeteras digitales para la compra de comida o de golosinas en los kioscos y buffets de los colegios. Aunque esta inquietud puede solucionarse con dinero en efectivo, se justifica el planteo y la búsqueda de otras alternativas.