Con frío extremo y ¿lluvias?: cómo estará el clima hoy y el fin de semana en Mar del Plata

Cuidado: un sector de Mar del Plata en alerta naranja por frío extremo. Foto: 0223.

El frío no quiere irse de Mar del Plata y si bien este viernes no se esperan nevadas, continúan las bajas temperaturas y se mantienen vigentes las alertas por frío extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un viernes con una jornada con nubosidad variable, escasa probabilidad de lluvias y muy frío: a las 8 el termómetro oficial marcaba 9 décimas de grado y apenas 2,5 grados bajo cero.

La temperatura máxima será de 9 grados y se esperan vientos leves del sector sur, suroeste y sureste con ráfagas que podrían alcanzar los 12 km/h.

Cuidado: un sector de Mar del Plata en alerta naranja por frío extremo

Al igual que los últimos días, el SMN determinó para este viernes un alerta nivel amarillo por temperaturas extremas y el sector oeste de la ciudad, en nivel naranja.

El alerta amarillo tiene un efecto leve a moderado en la salud. Según el organismo, las temperaturas extremas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

El alerta naranja posee un efecto moderado a alto en la salud y pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo. Afecta la zona serrana, cercana a las localidades de Sierra de los Padres y Gloria de la Peregrina.

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.

Cómo estará el fin de semana

El organismo oficial pronostica un sábado con tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas. Será una mañana muy fría, con una mínima de 2°C, mientras que la máxima llegará a los 10°C. Los vientos serán débiles durante gran parte del día.

El panorama comenzará a modificarse el domingo, cuando aumente la inestabilidad. La temperatura se ubicará entre 4°C y 10°C, y se prevén lluvias desde la mañana con probabilidades de precipitación que irán del 10 al 70% a medida que avance la jornada. Los vientos soplarán del sector norte, anticipando el cambio de condiciones.

Para el lunes, el pronóstico indica una jornada marcada por las precipitaciones, con probabilidades de lluvia de entre 10 y 40% durante gran parte del día. La temperatura se mantendrá entre 5°C y 10°C, mientras que el viento rotará al sudoeste con mayor intensidad. Se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja.