Las grietas de las máscaras o el último reducto de la verdad humana

Pasamos la vida intentando quitarnos los disfraces para descubrir quiénes somos, sin sospechar que el disfraz es lo único que nos vuelve reales. A partir de este cruce exacto entre la práctica clínica y la especulación ontológica, Sebastián Chilano construye en Mirar una máscara un mapa sobre la vulnerabilidad humana. Lejos de ser un frío catálogo de anécdotas hospitalarias, la obra opera como un ensayo vibrante que nos confronta con una sospecha perturbadora: no es que usemos una máscara para protegernos del mundo, es que somos la máscara que habitamos.

Quizás la literatura y la medicina compartan una obsesión: el cuerpo humano y sus misterios. En Mirar una máscara, Chilano conecta ambos universos mediante una provocación que desarma cualquier intento de autenticidad: la palabra persona, en su raíz latina, alude al objeto que cubría el rostro de los actores. Al adentrarnos en sus páginas, descubrimos que el disfraz no es un escondite. Es, más bien, el único escenario donde existimos.

La verdad según los impostores

Hay cierta lucidez incómoda al rescatar la vieja máxima de Oscar Wilde: “Dale al hombre una máscara y te dirá la verdad”. La piel desnuda, nos dice el autor, suele ser el camuflaje más tramposo, un intento desesperado por fingir una transparencia que nadie posee. El verdadero yo se libera solo a través del artificio. Pensemos en el maquillaje blanco de un payaso que exige morir con las facciones pintadas, o en el misterio protector de un hiyab. Lejos de amordazar la subjetividad, esos velos le otorgan al individuo la libertad de gritar su verdadera esencia, rompiendo las cadenas de la biografía impuesta.

Nuestra época, sin embargo, sufre de pánico al devenir. Chilano analiza con ojo crítico herramientas como la cirugía estética y los filtros digitales, leyéndolos como una rebelión desesperada contra la entropía, un anhelo de congelar un ideal estático para estafar a la vejez. Frente a esta obsesión por la fijeza, el autor contrapone el concepto hebreo Panim. Esta palabra, que curiosamente se escribe en plural, entiende el rostro como una geografía en constante mutación: la acumulación de todos los fantasmas y versiones que hemos sido.

Pero hay algo que el artificio no puede silenciar: la voz y la mirada. En un paisaje saturado de rostros clonados por el bisturí o el algoritmo, el tono, el timbre y el quiebre de la voz son el último refugio donde las emociones se confiesan sin intermediarios. Y cuando la inmutabilidad de una cara operada anula cualquier rastro de expresión espontánea, lo que resiste es “eso, en los ojos, que algunos llaman brillo”. Un destello biológico y espiritual que se convierte en la última frontera de la identidad genuina frente a la dictadura del simulacro.

Una puesta en escena en el consultorio

Este juego de las apariencias encuentra su pulso más dramático en las paredes blancas de un hospital, donde el sistema tiende a deshumanizar el dolor. Allí se monta un teatro diario de reflejos mutuos. Por un lado, el profesional se resguarda tras la rigidez de su “máscara de saber”, un escudo institucional reforzado por el muro físico de los barbijos, herencia de la pandemia. Por el otro, el paciente cruza la puerta vistiendo los densos semblantes del miedo, la confusión o el desamparo.

La sanación real nunca es un frío trámite biológico, curar se convierte en un desafío hermenéutico. Séneca ya advertía que lo fingido se desmorona por su propio peso. Por eso, el verdadero milagro de la medicina no es el diagnóstico preciso de un laboratorio, sino el acto, complejo y desgarrador, de obligar a que ambos escudos se vuelvan permeables. Al transgredir esos roles rígidos y aprender a leer el síntoma petrificado en las facciones del enfermo, la frialdad técnica se transforma en un lazo humanizado y sanador que rescata al sujeto real que tiembla detrás del diagnóstico.

La última absolución

El viaje performativo de la existencia tiene un desenlace inevitable y borgeano. La identidad es una armadura pesada, una puesta en escena voluntaria que sostenemos con un cansancio silencioso a lo largo del tiempo. Nos constituimos a través de la representación, somos, de manera inevitable y trágica, la suma de los personajes que elegimos habitar.

La conclusión de la obra nos arrastra hacia una belleza nihilista. La muerte se presenta como el único territorio de liberación absoluta, el instante definitivo donde somos absueltos de nuestras representaciones. Cuando el tiempo se detiene y cae el último ropaje del alma, no queda un rostro definitivo para mostrar. Lo que nos espera es la paz del olvido total, la serena inmensidad de la nada.

Mirar una máscara es una invitación a aceptar que somos seres plurales y que, en ese enredo de gestos e imposturas, reside nuestra única verdad. Una acertada lectura para quienes deseen comprender que mirar al otro es, siempre, una forma de mirar el misterio.