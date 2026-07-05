Impactante video: le arrebataron el celular y la cartera cuando salía de su casa

Impactante video: le arrebataron el celular y la cartera cuando salía a su casa

Momentos de extrema tensión vivió una joven el viernes por la noche, en el barrio Termas Huinco, cuando fue sorprendida por delincuentes que se movilizaban en dos motos mientras salía a su vivienda.

El hecho ocurrió cerca de las 20 en la zona de Rondeau y Tripulantes del Fournier. Según se observa en las imágenes captadas por una cámara de seguridad, la joven estaba cerrando la puerta de su casa cuando las motos pasaron por el lugar y uno de los ocupantes dio la vuelta al advertir que la víctima estaba sola.

En apenas unos segundos, el delincuente se abalanzó sobre ella y alcanzó a arrebatarle el celular junto con la cartera, mientras la joven, completamente desesperada, le rogaba que no le hiciera daño.

Tras cometer el robo, el delincuente volvió a subirse a la moto y escapó junto a sus cómplices a toda velocidad. La víctima quedó visiblemente angustiada y en estado de shock por el violento episodio.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de una vivienda de la cuadra y las imágenes comenzaron a circular entre los vecinos, que volvieron a manifestar su preocupación por la inseguridad en la zona.