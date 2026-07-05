Apuñaló y mató a su cuñado de una cuchillada: cayó "El Uña" Romero

La investigación por el crimen de Paulo Ezequiel López, de 39 años, tuvo este domingo un avance clave con la detención de Juan Omar Romero, de 36 años conocido como "El Uña", acusado de haber apuñalado a su cuñado durante una pelea familiar ocurrida en mayo en Mar del Plata.

La causa, que en un principio se instruyó por lesiones, fue recaratulada como homicidio agravado tras el fallecimiento de la víctima y es llevada adelante por el fiscal Carlos Russo, titular de la UFI N° 7.

El hecho ocurrió el 18 de mayo, cuando un llamado al 911 alertó sobre un hombre herido de arma blanca en un domicilio. Al llegar al lugar, efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local encontraron a López tendido en el suelo con una profunda herida en el abdomen. Familiares señalaron que minutos antes había mantenido una confrontación con su cuñado, quien lo atacó con un cuchillo y escapó.

La víctima fue asistida por personal del Same y trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde permaneció internada en estado delicado.

Tras varios días, López recibió el alta médica el 23 de mayo y pudo prestar declaración testimonial. En ese relato identificó a Romero como el autor de la agresión e instó la acción penal, una prueba que resultó clave para el avance de la investigación.

Sin embargo, el 4 de junio su estado de salud volvió a agravarse como consecuencia de las complicaciones derivadas de la herida sufrida y debió ser nuevamente internado en el Higa, donde permaneció en estado crítico. Finalmente falleció, por lo que el fiscal Russo ordenó las actuaciones correspondientes para la autopsia y la causa fue recaratulada como homicidio agravado.

A partir de ese momento, personal de la DDI Mar del Plata profundizó la investigación con un amplio relevamiento vecinal, el análisis de cámaras de seguridad privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), registros audiovisuales y declaraciones de familiares y testigos.

Además, determinaron que tras la agresión el sospechoso abandonó el domicilio de sus padres, ubicado en la calle Wilde al 200, y comenzó a ocultarse alternando estadías entre distintas viviendas de familiares y allegados, entre ellas un inmueble de Wilde al 100, otro en Herradura Norte al 2200 y una propiedad de avenida Colón al 11900.

Con esos elementos reunidos, la Justicia otorgó órdenes de allanamiento para los cuatro domicilios y dispuso la detención del acusado. Los procedimientos se realizaron este sábado y culminaron con la captura de Romero.

Al momento de ser reducido, los efectivos le secuestraron un cuchillo de 24 centímetros que llevaba oculto entre sus prendas, con la empuñadura envuelta en cinta negra y una funda precaria confeccionada con papel, cinta y nylon. Los investigadores creen que se trataría del arma utilizada en el ataque.

Tras cumplirse los recaudos legales, Romero fue trasladado y alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde permanecerá detenido mientras avanza la causa.

Antecedentes de los implicados

De acuerdo con fuentes policiales, Juan Omar Romero registra antecedentes por encubrimiento de motovehículos, lesiones y daños, abuso de arma, lesiones leves e infracciones al Decreto Ley 8031/73 y a los artículos 205 y 239 del Código Penal durante las restricciones sanitarias por la pandemia.

Por su parte, Paulo Ezequiel López tenía antecedentes por infracciones a la Ley de Estupefacientes, amenazas, averiguaciones de ilícito, averiguación de identidad, comparendo compulsivo e infracciones al Decreto Ley 8031/73 y a las normas sanitarias vigentes durante la pandemia.