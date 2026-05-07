Licitan un predio de más de 17 hectáreas sobre ruta 226

El predio situado a la altura del kilómetro 67 de la ruta 226 con las instalaciones de un matadero.

En Balcarce se inició el proceso administrativo correspondiente a la licitación pública Nº 2/26, mediante la cual se busca otorgar la concesión de uso de un enorme terreno ubicado sobre la ruta 226, a la altura del kilómetro 67,400.

La convocatoria se enmarca en lo establecido por la ordenanza Nº 37/26 y el decreto Nº 1303/26, que contempla la entrega en concesión de un predio de aproximadamente 172 mil metros cuadrados, que cuenta con construcciones e instalaciones ya existentes, además del servicio de energía eléctrica. El plazo de duración del contrato se pautó en los 20 años.

Como parte del proyecto, también se incluye un permiso de uso sobre una parcela lindera de más de 13 mil metros cuadrados, prevista como futura reserva del área industrial.

Plano de mensura y suddivisión del predio en licitación en Balcarce.

Canon de la concesión y acceso al pliego

Conforme a una tasación nacional oficial del predio y sus inmuebles efectuada en abril de 2024 por $ 8.863.000, tomada como punto de partida, se aplicó una actualización a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por INDEC que pasó a definir el importe mensual del canon en $15.829.690.

De acuerdo al pliego, el concesionario deberá abonar, en concepto de adelanto de canon, una suma equivalente a doce (12) meses de canon

Desde el municipio informaron que el pliego de bases y condiciones, junto con la documentación complementaria, se encuentra disponible para su consulta digital en el enlace https://drive.google.com/drive/folders/1sDYHusoF_WjzBk72xOLyYXeGWS7W2fvf.

Aquellos que requieran realizar consultas pueden escribir al correo [email protected] o por vía telefónica al número 2266-545948.

En cuanto al cronograma de la licitación, la apertura de sobres está prevista para el próximo 10 de junio a las 11, en el palacio municipal.