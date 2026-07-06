Temperatura bajo cero y fuertes ráfagas: se viene un martes complicado en Mar del Plata

Después de un jornada nubosa y algo fresca en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una mañana de martes con temperaturas bajo cero y fuertes ráfagas de viento desde el oeste.

En principio, el termómetro bajará hasta los 2° en la noche lunes, cuando además se registrarán los primeros azotes del viento, que alcanzará hasta 50 kilómetros por hora (km/h), y el cielo estará mayormente nublado.

Se espera una mínima de -1° para el martes en Mar del Plata.

En tanto al martes, el organismo prevé que la temperatura descienda hasta 1° en la madrugada y a -1° por la mañana, pero un repunte en la máxima, que llegará a 13°.

Más allá de ese factor y la tarde agradable que se podría haber generado, con el sol brillando la mayor parte del tiempo, se espera una jornada ventosa desde el inicio, con ráfagas intensas del oeste a lo largo de todo el día y desde el noroeste por la noche.

Y por el lado del miércoles, el SMN anunció mejores condiciones: máxima de 13° y mínima de 4°, acompañadas por el cielo algo nublado y viento que correrá suave proveniente del sudeste.