El invierno no da tregua: frío pronóstico para este domingo en Mar del Plata

Mar del Plata amaneció este domingo con un intenso frío y una sensación térmica de -5°, una de las más bajas de las últimas jornadas, que obligó a los marplatenses a salir bien abrigados desde temprano.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 3° y la máxima alcanzará los 8°, en un día que estará marcado por el cielo cubierto y el cambio de las condiciones hacia la tarde.

Durante la mañana se espera la presencia de niebla, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10%. Sin embargo, el panorama cambiará con el correr de las horas: tanto por la tarde como por la noche se anuncian lluvias, con una probabilidad que oscila entre 40 y 70%.

En cuanto al viento, soplará con intensidad leve, entre 7 y 12 kilómetros por hora, predominando del este durante la mañana, rotando al sudeste por la tarde y al sur hacia la noche.

Así, el cierre del fin de semana estará marcado por el frío, la humedad y la posibilidad de precipitaciones, por lo que se recomienda salir con abrigo y paraguas.