Cerró una importante marca de ropa tras 10 años de trabajo: "Sostener el proyecto se volvió muy difícil"

Un negocio de ropa de la ciudad de Salta se suma a la lista de locales que cierran por el contexto económico adverso que atraviesa el país, pero sobre todo el rubro textil. Se trata de Fruta Store, un reconocido local de indumentaria ligada a la cultura urbana, el diseño independiente y la escena BMX.

A través de un comunicado en las redes sociales, el dueño del local confirmó la triste decisión y le agradeció a la comunidad por haberlos acompañado durante los 10 años de trayectoria del emprendimiento. En el mensaje explicó que la determinación responde a la imposibilidad de sostener el proyecto frente a las condiciones de la economía.

Además destacó el valor de la comunidad construida y agradeció a clientes, artistas, marcas y colaboradores que impulsaron el crecimiento del espacio y lo convirtieron en un referente dentro del nicho. “Fueron años de crecimiento, aprendizaje y sobre todo, de comunidad”, expresó.

Desde Fruta Store también señalaron que el rubro textil atraviesa un escenario especialmente difícil, con costos de producción e insumos en constante aumento, que afectan directamente la rentabilidad. A ello se le sumó la caída del consumo, en un marco donde la pérdida del poder adquisitivo limita las ventas y complica la sostenibilidad de los comercios independientes.





También reconocieron que la decisión no fue sencilla y que Fruta Store representó una parte importante de sus vidas. Remarcaron que no solo dejan un recorrido comercial, sino también vínculos y miles de experiencias.

