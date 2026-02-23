"Dame la plata o te rompo todo": violencia, amenazas y el calvario de dos almaceneros

El hecho ocurrió este domingo por la noche en Luro y 194.

Comerciantes de Luro y 194 sufrieron un nuevo robo en su almacén pero que tuvo, esta vez, características muy violentas que preocuparon tanto a los dueños del local como a los vecinos de la zona.

El hecho ocurrió este domingo por la noche, cerca de las 21, cuando al menos un delincuente ingresó a la despensa del barrio Malvinas Argentinas y amenazó a todos con un arma de fuego.

Al grito de “dame la plata que te rompo todo”, el ladrón apuntó a la dueña del almacén y le exigió la recaudación luego de ingresar violentamente al lugar.

A pesar de haber logrado quedarse con el dinero que la mujer le dio asustada, el sujeto decidió ir también por las billeteras y pertenencias de los clientes que estaban comprando y que redujo en el piso.

Finalmente, el delincuente huyó con la recaudación del día y ante los gritos desesperados de los dueños que mezclaron miedo y rabia ya que no es la primera vez que les sucede.

De hecho, el robo alertó nuevamente a los vecinos de Malvinas Argentinas que aseguraron a 0223 que los hechos delictivos “son constantes”: “No podemos vivir en paz”, contaron a este medio.