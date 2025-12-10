Buscan a un jubilado con Alzheimer que salió de su casa caminando y está perdido

Buscan desesperadamente a un hombre de 74 años con Alzheimer que fue visto por última vez en la tarde de este miércoles, cuando salió caminando de su vivienda ubicada en Padre Cardiel al 7900, en el barrio Malvinas Argentinas.

El sujeto se llama Héctor González y según le comentaron sus familiares a 0223, dejó su domicilio alrededor de las 11 y se encontraría "desorientado y perdido", además de padecer enfemedades neurológicas y cardíacas, y estar con tratamiento ambulatorio.

Indicaron que en el barrio lo conocen y que suele salir a pasear al perro.

Al momento de su desaparición, el hombre vestía un jogging azul y una remera celeste, y detallaron que mide cerca de 1,65 metros, tiene el pelo corto completamente canoso, los ojos de color marrón claro y es de tez blanca, como se puede visualizar en la imagen aportada para ubicarlo.

A su vez, informaron que después de abandonar su casa fue visto a unas 30 cuadras, por la zona de las avenidas Jara y Libertad, pero no consiguieron rastrearlo.

Su familia ya radicó la denuncia y en caso de contar con información de Héctor, pidieron comunicarse con alguno de los siguientes teléfonos: 2235584934, 2236710025 o 2235300234.