Minuto a minuto: ¡GANÓOOOOOOOOO ARGENTINA!

El descuento de Romero fue clave para lo que vino después.

Otro flojo comienzo de la Selección y Egipto que rompe el cero antes del cuarto de hora.

Otro golpe anímico para la Selección. Reaccionó rápido, se activó, Enzo Fernández asistió a Tagliafico y lo deribaron. Messi se hizo cargo del penal y atajó el arquero egipcio.

Después de la pausa de hidratación, enfurecida la Scaloneta. Va con todo por el empate y otra vez salvó Oufa.

Leo fue por la revancha con un tiro libre lejano y le reventó el palo derecho.

Gran jugada de Argentina, al ritmo de Paredes. Tagliafico a Julián y atajada descomunal de Oufa.

La perdió Martinez en el córner rival y la jugada en velocidad terminó en gol. Nos salvó el VAR.

Ahora no lo salvó nadie. De córner a favor a gol en contra. Todo muy cuesta arriba.

Con el corazón, Argentina descontó y quiere el alargue.

Explota Atlanta. Locura con el empate de Argentina y, por ahora, hay alargue.

Aunque no lo contaron, esto fue un gol de Argentina.

Sin palabras. Todo alegría, todo emoción.