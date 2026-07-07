Del caos a la euforia: los mejores memes del Argentina 3-2 Egipto

Hubo un momento, con el marcador 2-0 abajo y el partido casi liquidado, en que millones de argentinos ya estaban escribiendo el obituario de la Scaloneta. Y entonces pasó todo. Un cabezazo de Cristian "Cuti" Romero, un golazo de Lionel Messi, la salvada descomunal de Leandro Paredes solo ante cuatro egipcios, un centro de Lautaro Martínez y el cabezazo histórico de Enzo Fernández para el 3-2 en el descuento. Atlanta explotó y las redes también.

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