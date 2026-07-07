Las postales del desahogo: así fue el festejo de los marplatenses tras el triunfo argentino

Tras un partido cargado de tensión, cientos de hinchas se reunieron en el Monumento a San Martín para celebrar una nueva victoria de la Selección Argentina. Hubo banderas, bombos, bocinazos y una caravana que copó las principales avenidas del centro.

Fueron largos minutos de ansiedad, incertidumbre y cábalas. Con el resultado abierto hasta el final, la Selección Argentina volvió a hacer sufrir a sus hinchas, pero terminó imponiendo su jerarquía y desató un nuevo festejo multitudinario en Mar del Plata.

Apenas sonó el pitazo final, cientos de marplatenses salieron de sus casas con camisetas, banderas y todo el cotillón albiceleste para celebrar un triunfo que se hizo esperar y que volvió a ratificar el liderazgo del conjunto nacional.

Como ya es tradición después de cada victoria importante, el Monumento a San Martín se transformó en el epicentro de los festejos. Allí confluyeron familias, grupos de amigos y jóvenes que llegaron a pie, en auto y en moto para compartir la alegría.

Las canciones de cancha acompañaron una celebración que rápidamente se extendió. Los bocinazos marcaron el ritmo de una caravana que avanzó entre banderas celestes y blancas, mientras desde los balcones se sumaban aplausos, gritos y más cánticos.

La camiseta argentina volvió a ser la protagonista de una tarde en la que la tensión del partido quedó atrás para darle paso a la euforia. Una vez más, Mar del Plata salió a la calle para celebrar a una Selección que sigue alimentando la ilusión de la cuarta.