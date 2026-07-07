Scaloni se quebró cuando terminó el partido: "Qué grupo de jugadores, hermano"
El entrenador, siempre sensible pero a su vez equilibrado, no pudo contener las lágrimas en la primera nota dentro del campo de juego.
7 de Julio de 2026 15:56
Por Redacción 0223
PARA 0223
El entrenador Lionel Scaloni se quebró ante la prensa y no pudo declarar tras el enorme triunfo argentino ante Egipto por 3 a 2 en el Mundial 2026.
"Son increíbles estos muchachos, no puedo hablar de la emoción", fueron las palabras del entrenador, con la voz quebrado y con lágrimas en los ojos por el gran esfuerzo de los jugadores al dar vuelta el partido.
Y agregó, ya con la voz vencida por el llanto: "No puedo levantar la mirada, estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Perdón, me tengo que ir".
Temas
Te puede interesar