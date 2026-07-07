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Mundial 2026

Scaloni se quebró cuando terminó el partido: "Qué grupo de jugadores, hermano"

El entrenador, siempre sensible pero a su vez equilibrado, no pudo contener las lágrimas en la primera nota dentro del campo de juego.

Scaloni no pudo aguantarse y apenas intentó decir una frase la emoción se apoderó de él.

7 de Julio de 2026 15:56

Por Redacción 0223

PARA 0223

El entrenador Lionel Scaloni se quebró ante la prensa y no pudo declarar tras el enorme triunfo argentino ante Egipto por 3 a 2 en el Mundial 2026.

"Son increíbles estos muchachos, no puedo hablar de la emoción", fueron las palabras del entrenador, con la voz quebrado y con lágrimas en los ojos por el gran esfuerzo de los jugadores al dar vuelta el partido.

Y agregó, ya con la voz vencida por el llanto: "No puedo levantar la mirada, estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Perdón, me tengo que ir".



 

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