VIDEO La jugada del partido: el corte de Leandro Paredes que se gritó más que un gol

No siempre un gol es cuando la pelota entra en el arco rival. También hay goles que se hacen cuando la pelota no termina entrando en el propio. Leandro Paredes tuvo su chance como titular y cumplió con creces, se adueñó del equipo, puso muchos pases característicos de su calidad, la pidió siempre y recuperó mucho. Pero la foto del capitán de Boca fue en un momento caliente del partido, a los 90', enseguida después del 2 a 2, cuando Egipto salió de contra con superioridad numérica y aguantó, aguantó y se la jugó en el momento justo cuando el pase iba hacia un delantero que terminaría mano a mano con "Dibu" Martínez.

La explosión del estadio cuando la pelota pega en el pie derecho de Paredes, se levanta y le vuelve a quedar en el empeine para salir en un nuevo ataque, dijo todo. Las 70 mil almas argentina que acompañaron en Atlanta lo gritaron como un gol y, con el resultado puesto, valió como tal.