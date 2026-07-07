Argentina pasó a cuartos: así se celebró el triunfo ante Egipto en todo el país

Después de un partido cargadísimo de tensión, cientos de hinchas se reunieron para celebrar una nueva victoria de la Selección Argentina. Hubo banderas, bombos, canciones, gritos, aplausos y caras pintadas en las zonas centricas de cada rincón del país.

Como decimos los argentinos: si no se sufre, no vale. Y este partido fue el fiel reflejo de aquella premisa. Ansiedad, incertidumbre y desconcierto fueron las tres palabras que mejor resumieron el partido agónico, que finalmente Argentina ganó desatando el desahogo de millones.

Las plazas de todo el país se transformaron en epicentros de festejos, donde confluyeron familias, grupos de amigos y jóvenes que llegaron a pie, en auto y en moto para compartir la alegría. Los registros llegaron desde Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego, Misiones, Mendoza y muchas otros lugares.

El obelisco de la Ciudad de Buenos Aires se vio completamente colmado. Las familias se abrazaron con desconocidos y aparecieron los personajes de siempre. Pese al frío, la intersección de la 9 de Julio y Corrientes se convirtió en una fiesta.

Lo mismo ocurrió en el Patio Olmos de Córdoba y en la Plaza Independencia de Mendoza. En las redes sociales, muchos usuarios compartieron fragmentos de los festejos.