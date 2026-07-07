"Que lo llevan adentro, como lo llevo yo": mirá el festejo íntimo de los jugadores argentinos

El festejo empezó en la cancha y se trasladó al vestuario para una celebración íntima que fue de todos.

Cuesta. Pasan las horas y la tensión continúa. Si nos pasa a nosotros, imagínense lo que va a ser toda esta jornada para los jugadores argentinos que gestaron una hazaña histórica y le ganaron a Egipto 3 a 2 tras estar perdiendo 2 a 0 cuando faltaban 15 minutos para el final del partido.

Pero más allá del cansancio lógico y evidente, además del festejo con la gente y el acercamiento a sus familias en la platea del estadio de Atlanta, los futbolistas tuvieron el momento para celebrar ellos solos en la intimidad del vestuario y lo hicieron a lo grande, demostrando lo que sienten y con la ilusión de ir por más.

En las redes sociales de la Selección, nos dejaron meter en esa intimidad y nos mostraron cómo fue ese festejo puertas adentro, con todos cantando las canciones como hinchas, algunos saltando, otros sentados, agotados, pero felices, porque "lo llevan adentro, como lo llevo yo".



