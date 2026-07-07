"Que lo llevan adentro, como lo llevo yo": mirá el festejo íntimo de los jugadores argentinos
Las cuentas oficiales de la Selección nos dejaron entrar al vestuario y mostraron la manera en que disfrutaron los futbolistas la clasificación a cuartos de final.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Cuesta. Pasan las horas y la tensión continúa. Si nos pasa a nosotros, imagínense lo que va a ser toda esta jornada para los jugadores argentinos que gestaron una hazaña histórica y le ganaron a Egipto 3 a 2 tras estar perdiendo 2 a 0 cuando faltaban 15 minutos para el final del partido.
Pero más allá del cansancio lógico y evidente, además del festejo con la gente y el acercamiento a sus familias en la platea del estadio de Atlanta, los futbolistas tuvieron el momento para celebrar ellos solos en la intimidad del vestuario y lo hicieron a lo grande, demostrando lo que sienten y con la ilusión de ir por más.
En las redes sociales de la Selección, nos dejaron meter en esa intimidad y nos mostraron cómo fue ese festejo puertas adentro, con todos cantando las canciones como hinchas, algunos saltando, otros sentados, agotados, pero felices, porque "lo llevan adentro, como lo llevo yo".
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