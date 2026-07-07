Messi, como nunca se lo vio: "Es una locura lo que hizo este grupo"

Las lágrimas de alguien que pensó que se terminaba todo, activó y fue determinante, como siempre.

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, expresó su alegría luego del increíble triunfo ante Egipto por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026 y destacó que “es una locura lo que hizo este grupo”.

Messi, que fue clave en la remontada gracias a la asistencia que le dio a Cristian “Cuti” Romero para el descuento y a su gol para empatar, explicó que “fue muy igualado todo”, y añadió: “Fue un alivio para todos por cómo se dio el partido. No es fácil levantar un 2-0. Pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca”.

A su vez, el crack rosarino subrayó: “Tuvimos la suerte de conseguir el gol del ‘Cuti’ rápido y todavía quedaba tiempo… Es una locura lo que hizo este grupo hoy”. Finalmente, mencionó que está “contento de que la gente pueda seguir alentando y disfrutando del pase”.

Con este gol, además, Messi quedó en soledad como máximo artillero en el Mundial con ocho tantos. La próxima presentación de la Selección argentina será el sábado a las 22, cuando juegue en el Hard Rock Stadium de Miami ante el ganador de Colombia y Suiza por un lugar en las semifinales.