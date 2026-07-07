Messi, como nunca se lo vio: "Es una locura lo que hizo este grupo"
Apenas finalizó el partido las imágenes se fueron con el capitán argentino y no pudo aguantar el llanto. El nerviosismo, la emoción y el desahogo de alguien que sentía que se podía terminar todo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, expresó su alegría luego del increíble triunfo ante Egipto por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026 y destacó que “es una locura lo que hizo este grupo”.
Messi, que fue clave en la remontada gracias a la asistencia que le dio a Cristian “Cuti” Romero para el descuento y a su gol para empatar, explicó que “fue muy igualado todo”, y añadió: “Fue un alivio para todos por cómo se dio el partido. No es fácil levantar un 2-0. Pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca”.
A su vez, el crack rosarino subrayó: “Tuvimos la suerte de conseguir el gol del ‘Cuti’ rápido y todavía quedaba tiempo… Es una locura lo que hizo este grupo hoy”. Finalmente, mencionó que está “contento de que la gente pueda seguir alentando y disfrutando del pase”.
Con este gol, además, Messi quedó en soledad como máximo artillero en el Mundial con ocho tantos. La próxima presentación de la Selección argentina será el sábado a las 22, cuando juegue en el Hard Rock Stadium de Miami ante el ganador de Colombia y Suiza por un lugar en las semifinales.
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