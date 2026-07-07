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Mundial 2026

Suiza, el rival de Argentina en cuartos de final

Los europeos sacaron de carrera al equipo de Néstor Lorenzo y Argentina es el único que llevará la bandera de sudamérica en cuartos de final.

Colombia tuvo las mejores en los 120' y Suiza fue implacable en los penales.

7 de Julio de 2026 19:42

Por Redacción 0223

PARA 0223

En un partido equilibrado, con situaciones de ambos lados, no se pudieron sacar diferencias, empataron 0 a 0 y tuvieron que esperar hasta los penales para definir el último cuartofinalista de la Copa del Mundo 2026. Allí, Colombia erró dos penales, Suiza uno y los europeos sacaron pasaje a cuartos de final por segunda vez en su historia.

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