Suiza, el rival de Argentina en cuartos de final
Los europeos sacaron de carrera al equipo de Néstor Lorenzo y Argentina es el único que llevará la bandera de sudamérica en cuartos de final.
7 de Julio de 2026 19:42
Por Redacción 0223
PARA 0223
En un partido equilibrado, con situaciones de ambos lados, no se pudieron sacar diferencias, empataron 0 a 0 y tuvieron que esperar hasta los penales para definir el último cuartofinalista de la Copa del Mundo 2026. Allí, Colombia erró dos penales, Suiza uno y los europeos sacaron pasaje a cuartos de final por segunda vez en su historia.
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