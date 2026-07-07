Martes con 4 grados bajo cero: cómo sigue el clima en Mar del Plata

El invierno se adelantó pero se espera una agradable tarde en Mar del Plata. Foto ilustrativa: 0223.

Tal como estaba previsto, el invierno se adelantó y Mar del Plata ya sabe que se siente con una mañana que empezó con 2 décimas de grado y apenas 4,2 grados bajo cero de sensación térmica.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este martes post partido de la Selección Argentina, las condiciones serán favorables para las actividades al aire libre, debido a la ausencia de precipitaciones y una tarde soleada.

De acuerdo con el pronóstico, luego de una mañana gélida, sube la temperatura y el termómetro ascenderá hasta una máxima de 14 grados, antes de descender nuevamente hasta los 10 grados durante la noche.

Según el SMN, el viento será uno de los factores a tener en cuenta: soplará desde el oeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h, por lo que la sensación térmica podría ubicarse por debajo de la temperatura real, especialmente en zonas costeras y espacios abiertos. Por la noche rota al noroeste y con la misma intensidad.