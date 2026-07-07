ARA San Juan: termina el juicio y el veredicto podría conocerse esta semana

El veredicto por el juicio del ARA San Juan podría conocerse esta semana.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz está en condiciones de dictar veredicto esta semana en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que causó la muerte de sus 44 tripulantes.

Durante la jornada de este lunes, la defensa de uno de los acusados, rechazó las imputaciones y sostuvo que no existe prueba alguna que permita atribuirles responsabilidad penal. “No se puede condenar a personas inocentes por una tragedia”, expresó el abogado Juan Pablo Vigliero, defensor de Claudio Javier Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos aquel 15 de noviembre de 2017, cuando ocurrió el hundimiento.

La defensa sostiene en la recta final del proceso, tras más de ocho años de instrucción, más de noventa testigos, tres informes de especialistas y un consejo de guerra, que el juicio no logra determinar las razones técnicas del hundimiento.

Tras un cuarto intermedio fue el turno de la defensora Leticia Diez, representante de Correa y Alonso, que cuestionó la valoración de la prueba realizada por la Fiscalía y sostuvo que el Ministerio Público seleccionó únicamente aquellos testimonios que respaldaban su teoría del caso, omitiendo otros elementos que, según afirmó, beneficiaban a los imputados.

El veredicto por el juicio del ARA San Juan podría conocerse esta semana.

El juicio busca establecer si existieron responsabilidades penales por parte de exoficiales de la Armada Argentina en relación con el estado y la operación del buque durante su última misión.

Además de Mazzeo y Villamide, están involucrados Héctor Alonso y Hugo Correa, acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de 44 personas.

Durante las audiencias incorporaron testimonios de especialistas, excomandantes, submarinistas y autoridades navales, además de abundante documentación sobre las condiciones del ARA San Juan y el desarrollo de su última navegación.

La fiscalía realizó pedidos de condena que van de los cinco a los tres años y seis meses de prisión. En dos de los casos, los fiscales también solicitaron la inhabilitación especial perpetua.