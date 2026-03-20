Un hombre y una mujer demorados por generar disturbios en la vía pública: iban con un caño de hierro

El caño de hierro incautado por la policía en poder de la pareja que generaba disturbios.

Un hombre y una mujer fueron demorados en la noche de este jueves en Villa Gesell, luego de un llamado al 911 que alertó sobre disturbios en la vía pública en la zona de Avenida 26 y Paseo 111.

Al arribar al lugar, personal policial constató la presencia de ambas personas, quienes se encontraban generando desorden en las calles del citado sector.

El hombre demorado por la policía en Villa Gesell.

En ese contexto, durante la intervención, uno de los involucrados descartó un caño de hierro, que fue posteriormente incautado por los efectivos.

Tras el procedimiento, se iniciaron actuaciones por infracción a la normativa vigente, con intervención del Juzgado de Paz Letrado, que avaló lo actuado por el personal policial.

Ambos involucrados recuperaron su libertad tras ser notificados de la fecha en la que deberán presentarse a prestar declaración en el marco de la causa.