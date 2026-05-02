Inspección en un reconocido salón de eventos: detectaron 20 trabajadores no registrados

El gremio anunció que continuará con los controles en el sector.

En un operativo conjunto con el Ministerio de Trabajo en "Jano’s Los Naranjos", se detectó que 20 de 30 trabajadores estaban en negro. Durante el procedimiento, intentaron esconderlos. "No vamos a permitir que se vulneren derechos ni que se siga evadiendo la ley”, advirtió el secretario general, Pablo Santín.

En un operativo conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación, UTHGRA Mar del Plata llevó adelante una inspección en el salón de eventos "Jano’s Los Naranjos", ubicado sobre la ruta 88, donde se constató una situación alarmante de informalidad laboral.

El local ya presentaba irregularidades y avisos previos.

De un total de 30 trabajadores relevados, 20 se encontraban sin registrar. La situación se tornó aún más grave cuando, durante el procedimiento, los responsables del lugar pretendieron ocultar la maniobra: hubo intentos de hacer escapar a trabajadores por la parte trasera del predio e incluso de esconderlos dentro de un vehículo para evitar su identificación.

El operativo se realizó en conjunto entre el área gremial de UTHGRA Mar del Plata y personal del Ministerio de Trabajo, en el marco de un seguimiento que el sindicato viene realizando desde hace tiempo.



Se detectaron intentos de ocultar trabajadores durante la inspección.

sido citada en reiteradas oportunidades a audiencias formales

evasión y desprecio por la legislación laboral

Según detallaron, la empresa ya había, pero nunca se presentó, lo que evidencia una conducta sistemática de

El secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, manifestó: “Hace tiempo que venimos advirtiendo esta situación y citando a los responsables para que regularicen a sus trabajadores. No solo no lo hicieron, sino que intentaron ocultar la realidad. No vamos a permitir que ningún empresario inescrupuloso vulnere los derechos laborales ni registre de manera incorrecta a los trabajadores”.

Intervino UTHGRA Mar del Plata junto al Ministerio de Trabajo.

Desde la conducción de UTHGRA Mar del Plata remarcaron que continuarán profundizando los controles y combatiendo la informalidad en el sector, al tiempo que advirtieron que, de persistir este tipo de conductas, se avanzará con medidas gremiales.

“Vamos a seguir trabajando firmemente para terminar con estas prácticas. Si no hay voluntad de regularizar, vamos a tomar las medidas gremiales que sean necesarias para defender a los trabajadores y las trabajadoras”, concluyó Pablo Santín.