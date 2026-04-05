Preocupación por Semana Santa: advierten que "no explotó" y fue "un finde largo más" en Mar del Plata

De acuerdo al balance trazado por Uthgra Mar del Plata, el movimiento turístico durante Semana Santa estuvo “bastante lejos al de otros años”, cuando el fin de semana extra largo largo se destacaba por ser uno de los puntos fuertes del calendario.

“La actividad fue moderada. Claramente el clima no nos acompañó, también habíamos tenido otro fin de semana largo muy cerca y es evidente la caída del poder adquisitivo de la gente. Semana Santa no explotó como otras veces”, analizó el secretario general del gremio, Pablo Santín, en base al relevamiento del sector entre el miércoles y este domingo.

A su vez, desde el sindicato informaron que la ocupación hotelera promedió el 50%, aunque algunos establecimientos trabajaron por encima y otros por debajo, con pocos huéspedes. “Otros años se ha superado holgadamente el 70% en esta fecha, pero tampoco podemos decir que fue un fracaso. No fue el mejor, pero tampoco el peor. Es acorde a momento que se vive”, sostuvo el dirigente.

Comunicaron que la ocupación hotelera rondó en el 50%.

En cuanto a la gastronomía, señalaron que se registró mayor actividad en la zona céntrica, en Güemes y otros centros comerciales, mientras que el Puerto tuvo un movimiento fuerte especialmente durante el viernes. En otras zonas, para Santín, "no se sintió tanto" el movimiento turístico.

“Fue un fin de semana largo más, con movimiento moderado, no como otros años donde Semana Santa era un punto fuerte”, agregaron desde Uthgra Mar del Plata, al mismo tiempo que advirtieron que el consumo fue “muy cuidado”, en línea con “una situación económica compleja”, marcada por “la progresiva retracción del consumo y la pérdida del poder adquisitivo, ya que se vio en el verano y todo indica que va a continuar”.

“La temporada ya quedó atrás y ahora el foco está puesto en cada fin de semana largo. En este caso, hubo un repunte, vino algo de gente y eso se nota, pero la situación general no puede dejar de preocuparnos”, añadió Santín, quien también remarcó que el turismo es "un aliado estratégico" para sostener el trabajo en la hotelería y la gastronomía, especialmente para los trabajadores eventuales.

El secretario general Pablo Santín trazó un balance de la floja Semana Santa en Mar del Plata.

“Sin querer ser alarmistas, la incertidumbre de cara al invierno nos preocupa porque pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de familias”, alertó el secretario general de Uthgra.

De todos modos, destacó la llegada de visitantes. “Celebramos que los turistas elijan Mar del Plata y disfruten de todos sus atractivos y servicios, más allá de que el clima no haya acompañado del todo. Nuestro objetivo es cuidar y defender el trabajo, y en eso estamos enfocados cada día”, concluyó.