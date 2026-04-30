Egresaron más de 250 alumnos de la Escuela de Hotelería y Gastronomía de Uthgra Mar del Plata

Más de 250 jóvenes y adultos recibieron este jueves sus certificados de finalización de estudios en la Escuela de Hotelería y Gastronomía de Uthgra Mar del Plata, en el marco de un acto realizado en el Teatro Payró, con la participación de autoridades del gremio, docentes y familiares, en un clima de gran emoción.

El evento puso en valor el esfuerzo y la dedicación de quienes completaron durante el ciclo 2025 distintas instancias de formación profesional orientadas a la inserción laboral en el sector hotelero y gastronómico.

Recibieron sus diplomas quienes finalizaron carreras y cursos como chef, barman, panadero, organizador de eventos, recepcionista y conserje de hotel, limpieza institucional, manipulación de alimentos, elaboración de alfajores regionales y de pastas, entre otras propuestas.

Del acto participaron representantes de Uthgra, autoridades educativas y el equipo directivo y docente que acompañó a los alumnos y alumnas durante todo el proceso formativo.

La directora de la Escuela de Hotelería y Gastronomía de Uthgra, Graciela Efron, expresó su emoción durante el acto: “Es un gran orgullo para este equipo hacer entrega de los certificados a la promoción N° 46 de nuestra Escuela”.

En cuanto al proceso de formación, destacó: “Adquirieron técnicas e incorporaron herramientas muy valiosas, y hoy están preparados para desempeñarse en la hotelería y la gastronomía”.

Desde la conducción de Uthgra Mar del Plata, encabezada por el secretario general Pablo Santín, remarcaron que la formación profesional es “un pilar fundamental” de la gestión “desde el primer día”.

Además, señalaron que en los últimos años “se fortaleció y se mejoró la oferta y la calidad” de las carreras, cursos, talleres y demás instancias de capacitación, tanto en la Escuela de Hotelería y Gastronomía como en el Centro de Formación Laboral N° 405 de Uthgra Mar del Plata, donde destacados docentes “brindan todas las herramientas para que cientos de personas puedan insertarse cada año en la actividad hotelera y gastronómica”, lo que “representa un gran orgullo para toda la familia de Uthgra”.

El acto tuvo momentos especialmente emotivos, entre ellos la distinción a Ariel Mamani, alumno de la institución desde 2011, que a lo largo de los años realizó varios cursos de formación.

Además, se reconoció la trayectoria de los docentes Alberto “Beto” Schwam y Viviana Villareal, quienes se jubilaron recientemente y recibieron una distinción por su compromiso y aporte a la Escuela.