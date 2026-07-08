Rescatan a dos peces que eran exhibidos en la vidriera de un local de sushi tras una denuncia por maltrato animal

El local fue denunciado por una organización contra el maltrato animal.

Dos peces de la especie Carassius auratus, que eran exhibidos como parte de la decoración de la vidriera de un local de sushi en el barrio porteño de Las Cañitas, fueron rescatados tras la intervención judicial.

Después de la denuncia de una organización contra el maltrato animal, la Justicia porteña inició una investigación, que logró determinar que los peces permanecían en un ambiente incompatible con su bienestar.

Durante la investigación la fiscalía dispuso una pericia veterinaria, que señaló que los ejemplares permanecían en una pecera vertical de dimensiones inferiores a las necesarias para la especie, lo que limitaba el nado horizontal, que resulta fundamental para su desarrollo.

Además, el recipiente estaba expuesto a la luz solar directa durante casi todo el día, generando variaciones en la temperatura del agua y una disminución de la oxigenación. También advirtieron que las vibraciones constantes de la bomba de aire y la exposición permanente al tránsito de personas estresaban a los animales.

Fue tras ello que la fiscalía solicitó un allanamiento al local, ubicado sobre la calle Báez al 400, en el cual los dos peces fueron secuestrados y entregados a la organización denunciante para garantizar su cuidado.

El dueño del local fue imputado por infracciones a los artículos 126 y 128 del Código Contravencional de la Ciudad, vinculados al incumplimiento de los deberes de cuidado responsable y al mantenimiento de animales en espacios inadecuados.

En esa línea, el juez Juan Manuel Neumann homologó una probation de ocho meses. Entre las condiciones impuestas, el titular del local no podrá tener animales en el lugar donde ocurrió el hecho, deberá renunciar a cualquier derecho sobre los peces rescatados y realizar un curso sobre derecho animal y materia ambiental.