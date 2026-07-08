Encontraron el cuerpo de Lucas Gámez, el nene argentino que había desaparecido tras los terremotos en Venezuela

El niño había ido a visitar a unos familiares en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el doble sismo en Venezuela.

Encontraron este miércoles el cuerpo de Lucas Gámez, el niño argentino de 9 años al que buscaban desde hace 14 días en La Guaira, luego de los devastadores terremotos de Venezuela.

La información fue confirmada por Guillermo Arana Leyton, jefe del operativo a cargo de la búsqueda del niño, en coordinación con los bomberos de Mérida. "Hace unos 40 minutos sacamos sin vida a Lucas. Muy doloroso", comentó.

El rescatista expresó también que el padre del niño, Marcos Gámez, les agradeció en el lugar. "Estaba muy agradecido por el esfuerzo que hemos hecho durante todos estos días, sobre casi 24 horas de trabajo", indicó el hombre que pertenece a la brigada Fenix Unit Rescue.

Lucas había ido a pasar el día -era feriado en Venezuela- a la casa de sus tíos en La Guaira, que terminó siendo el epicentro del trágico doble sismo que hasta ahora dejó 3.685 muertos, más de 16.000 heridos y decenas de miles de desaparecidos.

Según la reconstrucción que pudieron hacer los padres, Blanca Martínez y Marcos Gámez, en base al testimonio de un sobreviviente que lo vio, Lucas y su tío se habían subido al ascensor del edificio donde vivía el hombre, minutos antes de que se iniciara el sismo.

Lucas había ido a visitar a su tío en La Guaira al momento del desastre.

La hipótesis de sus padres era que el niño debía haber llegado al departamento o se podría haber quedado en la zona de las escaleras y el pasillo -había subido hasta el tercer piso porque el ascensor no paraba en el segundo- cuando la estructura comenzó a temblar.

El caso de Lucas se viralizó en los primeros momentos después de los terremotos, cuando su madre subió un video a redes sociales pidiendo ayuda para remover escombros. "Necesitamos más gente que ayude, mano de obra masculina, maquinaria... Hay que traspasar unos muros. (...) Escuchamos sonidos, quejidos de Lucas y también los sonidos de un bebé de un año y medio que se llama Santiago", decía Martínez en el video.

Los padres mantenían la esperanza de encontrarlo con vida debido a que en el área se había encontrado rastros de calor corporal y del celular de Lucas. El lunes, el día que habría sido su cumpleaños, un equipo de rescatistas había realizado una prueba de sonido con la voz de Blanca para intentar detectar alguna señal.

Este miércoles por la mañana, la madre de la víctima anunció que abandonaba las redes sociales por un tiempo, mientas continuaba la búsqueda de su hijo. "Es doloroso leer gente que opina sobre cómo debería llevar este proceso", expresó.

Este lunes, Lucas habría cumplido 9 años y sus padres, quienes permanecen hace dos semanas en la zona del desastre, llevaron una torta y una vela, para cantar con los presentes.