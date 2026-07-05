Una camioneta con argentinos chocó de frente en Uruguay: un auto cayó al arroyo y murieron un hombre y un nene de 4 años

Un hombre de 65 años y un nene de 4 murieron en un trágico accidente en Camino Arroyo Sauce, a pocos kilómetros de Maldonado, en Uruguay. En el hecho estaban involucrados una camioneta argentina y un auto uruguayo.

El vehículo que cayó al agua se trataba de un Suzuki de matrícula uruguaya conducido por la víctima fatal, en el que además se encontraban cuatro acompañantes: una mujer de 56 años, otra de 39 y dos niños, de 12 y 4.

El menor también falleció como consecuencia del impacto y la caída, mientras que la mujer fue trasladada a la Sociedad Española de Montevideo con diagnóstico de fractura cervical y los otros dos ocupantes sufrieron politraumatismos leves.

El segundo vehículo involucrado era una camioneta Haval H6 con matrícula argentina, conducida por un hombre de 53 años. En su interior viajaban otras tres personas, de la misma nacionalidad, y ninguno sufrió lesiones de gravedad.

Según explicó el conductor argentino, se dirigían hacia Maldonado cuando, al llegar al puente, chocaron contra un auto de frente y, por la colisión, cayó a las aguas del arroyo.

En la escena trabajó Policía de Caminera, Bomberos del Destacamento Minas, Policía Científica y efectivos de Seccional Segunda.

Las autoridades continúan realizando las pericias necesarias para determinar con precisión las circunstancias del siniestro y las causas que derivaron en la colisión y posterior caída del automóvil al agua.