Bombazo: el futuro de Franco Colapinto podría dar un giro inesperado, la negociación que revoluciona el mercado de pilotos para 2027

Según trascendió en las últimas horas, el futuro del piloto argentino podría estar lejos de Alpine pero su continuidad en la categoría estaría garantizada en otra escudería.

El mercado de pilotos de la Fórmula 1 comenzó a moverse mucho antes del final de la temporada y una información llegada desde Japón sacudió el paddock. Según publicó AS-Web Japón, Fernando Alonso tendría muchas posibilidades de regresar a Alpine en 2027, en una negociación que se habría acelerado durante el último mes y que podría provocar un verdadero efecto dominó entre varias escuderías, incluyendo el futuro de Franco Colapinto.

De acuerdo con la publicación, Flavio Briatore ya le habría comunicado a Franco Colapinto que busque alternativas para la próxima temporada, ya que el equipo francés tendría como prioridad el regreso del bicampeón del mundo español. Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de Alpine ni del entorno del piloto argentino, la versión generó un fuerte impacto en el mercado.

Ante este escenario, el representante de Colapinto ya habría iniciado conversaciones con Williams en busca de asegurar un asiento competitivo para 2027. La escudería británica aparece como una de las opciones más concretas si finalmente Alpine decide avanzar con la incorporación de Alonso, en un movimiento que cambiaría por completo el panorama para el argentino.

La posible salida de Fernando Alonso de Aston Martin también abriría una vacante muy codiciada. Según el mismo informe, Carlos Sainz es el principal candidato para reemplazar al español, aunque el madrileño también estaría evaluando abandonar su actual equipo al finalizar esta temporada, lo que podría desencadenar nuevas negociaciones entre las principales escuderías.

Por ahora, todo forma parte de versiones surgidas desde el mercado de pilotos y todavía no hubo anuncios oficiales. Sin embargo, con Flavio Briatore decidido a reestructurar Alpine y los equipos ya planificando sus alineaciones para 2027, el futuro de Franco Colapinto vuelve a convertirse en uno de los temas más calientes de la Fórmula 1 y promete seguir dando que hablar en las próximas semanas.

Mientras la Fórmula 1 se encuentra en receso de verano, el mercado de pilotos y los rumores de cara a la parrilla de la próxima temporada están al rojo vivo. Esta carambola de cambios podría darle un nuevo giro en la carrera de Franco Colapinto.