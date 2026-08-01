Y ahora, ¿qué pasó? Vozinha cambió de decisión y dejó a Colo-Colo en shock

El arquero que brilló con Cabo Verde en el Mundial 2026 cambió de rumbo y su pase podría dar un giro inesperado.

El mercado de pases sumó un nuevo capítulo inesperado y tiene como protagonista a Vozinha. El experimentado arquero caboverdiano, que se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, estaría muy cerca de continuar su carrera en Marruecos, dejando en suspenso su llegada a Colo-Colo, que incluso ya lo había anunciado como refuerzo en sus redes sociales.

Según trascendió, el guardameta de 40 años mantiene negociaciones avanzadas con RS Berkane, uno de los equipos más importantes del fútbol marroquí y reciente subcampeón de la liga local. La noticia cayó como un verdadero baldazo de agua fría en Chile, donde esperaban su arribo para sumarse al plantel del Cacique en los próximos días.

La incertidumbre comenzó el martes, cuando Vozinha nunca apareció en territorio chileno pese a que su incorporación parecía cerrada. Desde Colo-Colo, el director ejecutivo Jaime Pizarro explicó que la demora respondía a "situaciones personales" y a la necesidad de viajar a Lisboa para completar documentación pendiente antes de incorporarse al club.

Sin embargo, un medio brasileño aseguró que el verdadero motivo de la ausencia sería otro: el arquero estaría negociando su incorporación al RS Berkane, lo que pondría en duda su vínculo con la institución chilena y abriría un inesperado conflicto en pleno mercado de pases.

Vozinha ganó reconocimiento internacional durante el Mundial 2026 gracias a sus memorables actuaciones con Cabo Verde. Fue una de las grandes figuras de la histórica clasificación de su selección a los 16avos de final tras igualar con España, Uruguay y Arabia Saudita. Su aventura terminó frente a la Selección Argentina, que logró imponerse por 3-2 en el tiempo suplementario, pero sus actuaciones despertaron el interés de varios clubes y ahora su futuro parece estar cada vez más cerca del fútbol marroquí.