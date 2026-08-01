Mar del Plata volvió a encabezar el ranking y sigue al frente de las descargas pesqueras del país

Mar del Plata volvió a ubicarse como el principal puerto pesquero argentino durante el primer semestre de 2026.

Mar del Plata tuvo una buena noticia esta semana al confirmarse que se mantiene como el principal puerto pesquero de la Argentina. Durante el primer semestre de 2026 alcanzó 172.538 toneladas desembarcadas, lo que le permitió conservar el primer lugar del ranking nacional de descargas, de acuerdo con los registros oficiales de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación.

Detrás se ubicó Puerto Madryn, con 124.809 toneladas, mientras que más atrás quedaron Puerto Deseado, Rawson y Caleta Olivia. Si bien la terminal marplatense continúa liderando con comodidad, el crecimiento registrado por los puertos patagónicos muestra un escenario que obliga a pensar el desarrollo del puerto desde una mirada más amplia.

El puerto de Mar del Plata encabezó el ranking nacional de descargas con 172.538 toneladas.

De acuerdo al sitio especializado PescaChubut, el incremento general en los muelles del sur argentino no fue uniforme. Factores como la zafra de calamar en el arranque del año y el posterior despliegue de la flota hacia las aguas de langostino reconfiguraron las rutas logísticas.

En ese sentido, Emilio Bustamante, titular de la Terminal de Contenedores 2, sostuvo que el desafío para Mar del Plata pasa por fortalecer otras actividades además de la pesca. En diálogo con Extra 102.1, aseguró que la ciudad cuenta con condiciones para convertirse en un polo logístico mucho más importante y remarcó que el puerto no debería depender exclusivamente del movimiento pesquero.

Emilio Bustamante aseguró que el puerto de Mar del Plata debe ampliar su actividad más allá de la pesca.

"La pesca siempre la valoramos mucho, pero el recurso está cada vez más al sur. Tenemos que hacer otros desarrollos sí o sí", afirmó. Bustamante sostuvo que Mar del Plata dispone de un potencial exportador e importador que hoy no está siendo plenamente aprovechado. En ese sentido mencionó la producción del Parque Industrial, el segundo cordón frutihortícola del país, frigoríficos, empresas metalúrgicas y firmas que ya operan con comercio exterior.

Según explicó, la ciudad tiene condiciones para recibir muchas más líneas navieras, pero hoy la terminal atraviesa un momento de baja actividad por la escasa carga disponible y por la necesidad de mejorar la competitividad del servicio.

Desde el sector privado piden potenciar el perfil logístico del puerto de Mar del Plata.

El empresario también planteó que existe una desconexión histórica entre el aparato productivo y el puerto. "Está muy separado lo que es la producción de Mar del Plata con el puerto de Mar del Plata. Se trabajó durante muchos años para lograr eso y ahora hay que revertirlo", señaló.

Las estadísticas oficiales ratifican el liderazgo de Mar del Plata en las descargas pesqueras nacionales.

Además, destacó que la reciente inversión para garantizar el dragado representa una herramienta clave para recuperar competitividad, aunque advirtió que ahora será necesario generar mayor movimiento comercial para aprovechar esa infraestructura.

Mientras las estadísticas oficiales vuelven a ubicar a Mar del Plata como el principal puerto pesquero del país, desde el sector privado insisten en que el desafío ya no pasa solamente por mantener ese liderazgo, sino por transformarlo en una plataforma logística capaz de impulsar las exportaciones y las importaciones de toda la región.