Se profundiza la crisis en la pesca: Siconara denunció coacciones y liquidaciones irregulares
El gremio denunció presuntas irregularidades en las liquidaciones salariales, presiones para firmar acuerdos "no convencionales" y la falta de actualización del valor de referencia de la merluza hubbsi.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Sindicato Conductores y Motoristas Navales (Siconara) se declaró en estado de alerta en defensa de los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores embarcados de la actividad pesquera fresquera y advirtió que, en caso de no haber respuestas por parte del sector empresario, podría avanzar con medidas de acción directa.
A través de un comunicado, el gremio aseguró que no permitirá que "el esfuerzo y el trabajo" de los conductores y motoristas navales sea afectado por "la precarización, los incumplimientos y la falta de transparencia" de las empresas.
Entre los principales reclamos, Siconara denunció que algunos tripulantes estarían siendo obligados a firmar "valores no convencionales" bajo el concepto de adelanto de aguinaldo y vacaciones, una práctica que consideró una forma de coacción.
Además, denunció "graves inconsistencias" en las liquidaciones correspondientes a la captura de langostino y cuestionó la falta de un acuerdo para actualizar el valor de referencia de la merluza hubbsi, una situación que repercute directamente en los ingresos de las tripulaciones, según sostuvo.
En ese contexto, la entidad exigió a las cámaras empresarias "respuestas inmediatas" y el cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo y las escalas salariales vigentes.
"De persistir esta situación, Siconara no descarta la adopción de medidas de acción directa en defensa del salario, los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores de la pesca", advirtió el sindicato.
En último lugar, concluyeron el mensaje con una fuerte frase dirigida al sector empresario: "El salario no se toca. Sin los trabajadores, no hay pesca".
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