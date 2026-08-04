Lunghi le pide a los concejales que autoricen un financiamiento de Kicillof para dos obras estratégicas

El intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, le pidió publicamente al Concejo Deliberante del distrito avanzar con la autorización para gestionar un financiamiento destinado a dos obras estratégicas para Tandil. Se trata de la intervención hidráulica del barrio Arco Iris y la infraestructura del nuevo relleno sanitario.

Desde el Ejecutivo comunal recordaron que el presupuesto 2026 contemplaba únicamente una ejecución parcial de ambos proyectos y que la ampliación de la línea de préstamos a municipalidades del Banco de la Provincia de Buenos Aires abrió la posibilidad de acceder a un financiamiento que permitiría concretarlos en su totalidad.

Además, señalaron que esa herramienta financiera posibilitaría liberar recursos municipales ya previstos para esas intervenciones y destinarlos a nuevas obras de pavimentación y mejora de la conectividad.

En ese sentido desde la comuna indicaron que el primer paso para iniciar ese proceso es contar con la autorización del Concejo Deliberante, requisito indispensable para avanzar con la gestión del crédito. “Cada día que pasa es un día más de espera para miles de vecinos”, señalaron desde el municipio, al insistir en la importancia de que el tratamiento legislativo se concrete con la mayor celeridad posible.

Dos grandes obras públicas están pendientes de financiación bonaerense en Tandil.

Cómo viene la obra pública en Tandil

Como parte de la presentación pública del pedido, el Ejecutivo difundió un informe en el que expone el contexto económico en el que se desarrolla la gestión municipal. Allí detalla que, en lo que va de 2026, el municipio lleva invertidos más de 10.250 millones de pesos en infraestructura, salud, educación, vivienda, ambiente y seguridad, al mismo tiempo que sostiene la prestación de los servicios esenciales y el pago de salarios, aguinaldos e incrementos acordados para los trabajadores municipales.

El documento también señala que en Tandil aún espera la llegada de más de 5.235 millones de pesos correspondientes a distintos conceptos adeudados por otros niveles del Estado, entre ellos recursos por coparticipación, IOMA, el IPS y obras educativas. A ello se suma la caída registrada en la cobrabilidad de las tasas municipales, la continuidad de obras que habían sido abandonadas por el Estado Nacional —como el centro de desarrollo infantil del barrio Palermo y los consultorios externos del hospital Santamarina— y el sostenimiento de políticas de acompañamiento a familias vulnerables.

Desde el Ejecutivo consideraron que la autorización para iniciar la gestión del financiamiento representa una oportunidad para acelerar dos obras de alto impacto para la calidad de vida de los vecinos y continuar impulsando inversiones prioritarias para el desarrollo de Tandil.