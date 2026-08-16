Robaron en una vivienda y provocaron un incendio para ocultarlo

Un incendio de grandes dimensiones se registró durante la madrugada de este domingo en una vivienda ubicada en la calle Brown al 10228, en el barrio Santa Rosa de Lima Mar del Plata. El fuego provocó daños materiales en toda la propiedad y ocasionó el desplome de parte del techo, aunque afortunadamente no se registraron heridos ni víctimas.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 y acudió una dotación del Cuartel de Bomberos Monolito. Al arribar, los efectivos encontraron el fuego en pleno desarrollo y debieron forzar distintos accesos para poder ingresar.

Según el informe, se intervino sobre una reja ubicada en la línea municipal, la puerta principal y el portón. También se constató que una reja que comunica con el patio trasero y otra ubicada dentro del garaje habían sido forzadas desde el exterior.

Los bomberos lograron controlar el incendio y comenzaron posteriormente con las tareas de enfriamiento. Afortunadamente, no se registró propagación hacia las casas linderas.

Tensión en el barrio

Vecinos de la cuadra aseguraron a 0223 que el episodio se trató de un incendio intencional, que habría iniciado un grupo de delincuentes tras perpetuar un robo en la vivienda. Las autoridades confirmaron que no se encontraban los propietarios ni moradores de la vivienda en el momento del operativo de control del fuego.

Cerca de las 5.27, los Bomberos informaron que el incendio había sido completamente extinguido. Luego realizaron una inspección del inmueble y no detectaron nuevos focos ni actividad.

El saldo fue de importantes daños materiales en tres ambientes, el desplome del techo y la gran afectación de mobiliario. Pese a la magnitud del incendio, no se registraron heridos ni lesionados.