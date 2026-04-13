Entraron por un ventiluz y asaltaron a un hombre: un detenido y dos prófugos

Un llamado al 911 que denunció la presencia de intrusos en una casa del puerto terminó con la aprehensión de uno de los tres sujetos que asaltó a un hombre en el interior de su vivienda.

Fue personal de la comisaría tercera el que llegó a la zona de Bermejo e Irala, donde vieron que que tres personas bajaban del techo de una vivienda.

Tras una breve persecución, se logró la aprehensión de uno de los sujetos a pocos metros del lugar que tenía en su poder un revólver calibre .38 con municiones: los restantes involucrados lograron darse a la fuga.

Le secuestraron arma y balas.

Posteriormente, se estableció que los autores habían ingresado al inmueble por un ventiluz del segundo piso, donde redujeron al morador sin ocasionarle lesiones, sustrajeron armas de fuego y una importante suma de dinero en moneda nacional y extranjera.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de causa por robo agravado por ser en poblado y en banda, por escalamiento y uso de arma y tenencia ilegal de arma de guerra y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.



