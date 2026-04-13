Entraron por un ventiluz y asaltaron a un hombre: un detenido y dos prófugos
Sucedió este lunes en Bermejo al 500. Tiene 20 años y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Por Redacción 0223
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Un llamado al 911 que denunció la presencia de intrusos en una casa del puerto terminó con la aprehensión de uno de los tres sujetos que asaltó a un hombre en el interior de su vivienda.
Fue personal de la comisaría tercera el que llegó a la zona de Bermejo e Irala, donde vieron que que tres personas bajaban del techo de una vivienda.
Tras una breve persecución, se logró la aprehensión de uno de los sujetos a pocos metros del lugar que tenía en su poder un revólver calibre .38 con municiones: los restantes involucrados lograron darse a la fuga.
Posteriormente, se estableció que los autores habían ingresado al inmueble por un ventiluz del segundo piso, donde redujeron al morador sin ocasionarle lesiones, sustrajeron armas de fuego y una importante suma de dinero en moneda nacional y extranjera.
El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de causa por robo agravado por ser en poblado y en banda, por escalamiento y uso de arma y tenencia ilegal de arma de guerra y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.
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