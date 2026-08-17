Se negó a declarar el comerciante que mató de tres balazos a un adolescente

El comerciante que el domingo a la madrugada mató de tres balazos a un adolescente de 16 años que habría intentado robarle la camioneta se negó a declarar hace instantes en Tribunales y será trasladado nuevamente a la alcaidía penitenciaria de Batán.

El hombre de 36 años se entrevistó con un abogado particular y no quiso dar su versión de los hechos ante la fiscal Constanza Mandagarán que le imputa los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, lesiones graves y portación ilegal de arma de guerra atenuada.

El lugar de los hechos

Apenas finalizada la presentación en la Unidad Funcional de Instrucción N°4 , el abogado Gonzalo La Mensa solicitó que el comerciante reciba atención psicológica en la alcaidía penitenciaria de Batán.

Los hechos

El trágico hecho se registró este domingo alrededor de las 4:30 cuando un delincuente de 16 años se abalanzó sobre el vehículo ubicado en la Avenida Champagnat al 3500 y, junto a cinco cómplices que lo esperaban detrás, forcejeó con el conductor para robarla.

El hombre estaba vigilando el comercio

Según pudo saber 0223, el propietario del vehículo estaba en el interior del mismo ya que custodiaba la zona porque había sufrido un robo el día anterior. De acuerdo fuentes judiciales, se habría bajado inmediatamente del vehículo y habría efectuado siete disparos.

Como resultado de ello, murió baleado el ladrón de 16 años y otro, de 15, resultó herido con pérdida de tres dedos. La autopsia realizada al cuerpo de Sebastián Nazareno García, determinó que el menor falleció de un paro cardíaco tras sufrir una hemorragia masiva producto de los tres disparos: uno de ellos fue en el pecho y los otros en los hombros.