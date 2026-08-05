Ni Gasly pudo opacarlo: Franco Colapinto fue elegido entre los mejores pilotos de la Fórmula 1

El piloto argentino fue destacado por la categoría tras las primeras once carreras de la temporada y se metió en el Top 10 del prestigioso Power Rankings.

Franco Colapinto sigue sumando motivos para ilusionarse en la Fórmula 1. Tras disputarse las primeras once carreras del campeonato 2026, el piloto argentino fue reconocido por la máxima categoría al ubicarse entre los diez mejores del Power Rankings, la clasificación oficial que evalúa el rendimiento individual de los pilotos sin tener en cuenta el potencial de los monoplazas.

El representante de Alpine obtuvo un promedio de 7 puntos sobre 10, una calificación que le permitió finalizar en el décimo puesto del ranking general. Colapinto comparte esa ubicación con el francés Isack Hadjar, de Red Bull, en una valoración que refleja el crecimiento del joven de Pilar en su primera temporada completa dentro de la categoría.

El Power Rankings es elaborado por un panel de cinco especialistas que, después de cada Gran Premio, califican la actuación de cada piloto durante todo el fin de semana, incluyendo las sesiones de clasificación y la carrera. El objetivo es medir exclusivamente el desempeño del corredor, independientemente del nivel competitivo que tenga su auto, por lo que un piloto puede recibir una alta puntuación aunque no termine en los primeros lugares.

La propia Fórmula 1 destacó la evolución de Colapinto al acompañar el ranking con un análisis sobre su rendimiento. Los expertos remarcaron que el argentino "ha mejorado notablemente en consistencia durante su primera temporada completa en la F1 con Alpine", un aspecto que quedó reflejado en sus actuaciones durante la primera mitad del campeonato.

Hasta el receso de mitad de año, Colapinto logró sumar puntos en seis de las once fechas disputadas y acumula 19 unidades, ubicándose en el duodécimo lugar del Campeonato Mundial de Pilotos. Además, desde la categoría remarcaron que sus resultados fueron importantes para que Alpine se mantenga competitivo en el Campeonato de Constructores y señalaron que, si mantiene este nivel y continúa exigiendo a Pierre Gasly, sus posibilidades de seguir en el equipo en 2027 serán muy altas.

En cuanto a la comparación interna dentro de Alpine, Pierre Gasly aparece mejor ubicado en el Power Rankings. El francés comparte el cuarto puesto con Liam Lawson gracias a un promedio de 7,6 puntos, mientras que en el campeonato de pilotos suma 42 unidades, más del doble que el argentino. Sin embargo, la evolución mostrada por Colapinto en las últimas carreras redujo considerablemente la diferencia entre ambos.

El líder absoluto del Power Rankings es Kimi Antonelli, quien firmó una brillante primera mitad de temporada con Mercedes y alcanzó una media de 8,9 puntos, además de liderar el Mundial de Pilotos. Detrás aparecen Lewis Hamilton y Max Verstappen, ambos con 8 puntos, mientras que el Top 10 lo completan Gasly, Lawson, Arvid Lindblad, Lando Norris, Charles Leclerc, Isack Hadjar y un Franco Colapinto que, con apenas media temporada disputada, ya consiguió instalarse entre los mejores pilotos de la Fórmula 1.